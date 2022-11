Manche hatten Widodo, 61 Jahre, den viele in seinem Land Jokowi nennen, wegen dessen Verhandlungen und Bemühungen um Frieden in der Ukraine sogleich als Anwärter auf den Friedensnobelpreis gesehen. Kritiker hingegen äußerten an seiner diplomatischen Mission Zweifel. Jokowis Besuche in der Ukraine und in Russland, analysierten sie, die man alle bei Instagram nachverfolgen könne, seien eher Mittel zum Zweck, für eigene innenpolitische Ziele. Dazu passt, was Widodo vor Kurzem in einem Interview mit der »New York Times« sagte: »Außenpolitik ist eine Erweiterung der Situation im Inland.«