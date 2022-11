Der russische Präsident Wladimir Putin wird nicht persönlich am G20-Gipfel auf der Insel Bali teilnehmen. Stattdessen reist Außenminister Sergej Lawrow in der kommenden Woche zu dem Treffen der 20 großen Industrienationen. Das meldete die russische Botschaft in Indonesien, für die Gipfel-Koordinierung zuständige indonesische Beamte bestätigten die Absage Putins.