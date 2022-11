Die USA begreifen die aufstrebende Weltmacht China als ihren geopolitischen Hauptkonkurrenten. Deshalb wird das geplante Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels auf Bali mit Spannung erwartet. Dabei will Biden unter anderem über Nordkorea sprechen: Der US-Präsident wolle Xi mitteilen, dass auch China ein Interesse daran habe, eine konstruktive Rolle zu übernehmen, sagte der Nationale Sicherheitsberater, Jake Sullivan, am Samstag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. Wenn Nordkorea seinen derzeitigen Weg fortsetze, würden die USA ihre militärische Präsenz in der Region verstärken.