Der G20 gehören derzeit 19 Länder und die Europäische Union an. Die Mitglieder repräsentieren rund 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung, mehr als 75 Prozent des Welthandels und etwa zwei Drittel der Weltbevölkerung. Am laufenden Gipfel in Neu-Delhi nehmen jedoch nicht alle Staats- und Regierungschef teil. Neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin fehlt auch der chinesische Staatschef Xi Jinping.