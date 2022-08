Nach Besuch von Nancy Pelosi G7-Außenminister fordern China zu friedlicher Lösung im Taiwanstreit auf

Taipeh: 27 chinesische Kampfflugzeuge in Luftraum eingedrungen

Taipehs Angaben zufolge sind 27 chinesische Kampfflugzeuge heute in die taiwanische Luftverteidigungszone geflogen. Dies teilte das Verteidigungsministerium Taiwans auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

Bereits am Dienstag waren während Pelosis Besuchs mehr als 20 chinesische Militärflugzeuge in die Luftverteidigungszone Taiwans geflogen, wie Beamte in Taipeh mitteilten. China erklärte daraufhin, dass die Militärübungen, die bis zu 20 Kilometer an die Küste Taiwans heranreichen, zum Schutz von Chinas Souveränität »notwendig und legitim« seien.