Am frühen Nachmittag endet der G7-Gipfel in Bayern. US-Präsident Joe Biden wird jedoch frühzeitig aus Bayern abreisen. Das teilte das Weiße Haus am Rande des G7-Gipfels mit. Biden werde »aufgrund des Wetters« nicht an einer für den Dienstagvormittag geplanten Arbeitssitzung teilnehmen können. Was genau damit gemeint ist, wurde zunächst nicht näher ausgeführt.