Zudem kündigte die G7 gezielte Sanktionen gegen für Kriegsverbrechen Verantwortliche an. Die Gruppe strebt auch einen Preisdeckel für russisches Öl an, um Moskau Einnahmen für die Finanzierung des Angriffskriegs in der Ukraine zu entziehen. Für den späteren Wiederaufbau will die G7 eine internationale Konferenz organisieren, sagte Scholz. Man sei »geeint in der Unterstützung der Ukraine«.

Kampf gegen Hunger und Klima

Die durch den Ukrainekrieg verschärfte weltweite Knappheit an Nahrungsmitteln war gleichfalls ein Thema bei dem Treffen. Die G7 will nun bis zu fünf Milliarden Dollar (4,7 Milliarden Euro) für den Kampf gegen den Hunger zur Verfügung stellen, sagte Scholz. Es werde ein »globales Bündnis für Ernährung« geben. Schätzungen gingen davon aus, dass bis zu 40 Millionen Menschen in diesem Jahr durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine in die Armut gedrängt werden könnten.