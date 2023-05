Teruko Yataha, Überlebende Atombombenabwurf Hiroshima: »In diesem Moment blitzte plötzlich der gesamte Himmel auf. Er leuchtete bläulich-weiß, als ob er zu einem einzigen riesigen fluoreszierenden Licht geworden wäre. Ich fiel sofort zu Boden und verlor das Bewusstsein.«

So erinnert sich Teruko Yataha an den 6. August 1945. Die 85-Jährige hat damals den US-amerikanischen Atombombenabwurf auf Hiroshima überlebt. Die Druckwelle schleuderte sie sechs Meter weit. Ihre Mutter hatte das damals achtjährige Mädchen aus den Trümmern gerettet.

Die Atombombe zerstört die Stadt und tötet etwa 140.000 Menschen unmittelbar. Tausende sterben später an Verletzungen und strahlenbedingten Krankheiten. Nach Angaben der Stadtverwaltung lebten vor gut einem Jahr noch knapp 40.000 Bombenopfer in Hiroshima.

In der Stadt, wo am Freitag der G7-Gipfel stattfinden wird. Eine symbolische Wahl: Der japanische Premierminister Fumio Kishida will die nukleare Abrüstung und die Nichtverbreitung von Atomwaffen ganz oben auf die diesjährige Tagesordnung setzen. Die Atombombenüberlebende Yataha lernte später Englisch, um der Welt vom Horror der Atombombe berichten zu können. Und hofft, so auch die Staatschefs der G7 zu erreichen.

Teruko Yataha, Überlebende Atombombenabwurf Hiroshima: »Ich möchte, dass die G7-Staats- und Regierungschefs ernsthaft die Unmenschlichkeit von Atomwaffen anerkennen. Es sind Waffen, die die Menschheit zerstören können. Ich möchte, dass sie sich darüber im Klaren sind: Es sind schreckliche Dinge. Sie müssen abgeschafft werden.«

Dass sich die G7-Staatschefs tatsächlich auf einen Atomwaffen-Kompromiss einigen werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Russland droht damit, wieder Tests durchzuführen und taktische Atomwaffen in der Ukraine einzusetzen. Nordkorea testet immer wieder Trägerraketen, Iran weitet sein Atomprogramm aus. Und auch Gastgeber Japan ist zumindest der zivilen Nutzung der Atomkraft wieder zugeneigt: Trotz des Reaktorunglücks in Fukushima 2011 will das Land seine AKW-Laufzeiten verlängern. Seit der Energiepreiskrise durch Russlands Krieg in der Ukraine ist eine knappe Mehrheit dafür.