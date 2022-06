Bilder lösen Emotionen aus und können eine Wirkungskraft entwickeln, die Jahrzehnte überdauert. Willy Brandts Kniefall in Warschau oder der ehemalige US-Präsident George W. Bush, der auf einem Flugzeugträger das Ende des Kriegs gegen den Irak für beendet erklärt, gehören zu den bekanntesten Beispielen. Und auch wenn die Fotos, die in den vergangenen Tagen von den Gipfeltreffen in Elmau, Madrid und Aschgabat um die Welt gingen, wahrscheinlich einen weniger prominenten Platz in den Geschichtsbüchern einnehmen werden, lohnt sich trotzdem ein Blick auf die unterschiedliche Symbolik, die von den Aufnahmen ausgeht.