G7 und China So offen wie nötig, so unabhängig wie möglich

Was das abschließende Kommuniqué des G7-Gipfels , das bereits am Samstagmorgen veröffentlicht wurde, über die Gestaltung des künftigen Verhältnisses zu China verrät, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Gerade so offen wie nötig, so unabhängig wie nur möglich. China ist für die G7 Gegner und Partner zugleich – in wirtschafts- wie sicherheitspolitischer Hinsicht.