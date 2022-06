Aber Putin wird etwas anderes behaupten. Die Unterbrechung der Gaslieferungen, so hofft er, sollte Europa in eine politische Krise stürzen – so wie die Gaskriege die Orangene Revolution in der Ukraine begraben haben. Die russische Öffentlichkeit kann den Mangel an Deviseneinnahmen von Gazprom tolerieren; niemand wird sich beschweren. Aber es ist unwahrscheinlich, dass die Bevölkerung Europas friedlich und standhaft in ihren Wohnungen verharrt, um der Ukraine und der Unverletzlichkeit ihrer Grenzen willen.

Chaos und politische Instabilität in Europa: das sind die Dividenden, auf die Putin hofft, das ist viel wichtiger als das Geschäft von Gazprom. Während sich die Europäer fragen, ob er bereit ist, eine Atombombe in der Ukraine zu zünden, hat er einen zuverlässigen Ersatz aus der Tasche geholt – eine Gasleitung.

Vor zehn Jahren hörte ich von Kremlstrategen, dass es sinnlos sei, gegen die Europäer Schach zu spielen, da wir garantiert verlieren würden. Die einzige Möglichkeit, etwas zu erreichen, bestand darin, das Brett umzudrehen. Damals wussten sie noch nicht, wie sie es anstellen sollten. Aber jetzt scheinen sie es zu wissen. Ich weiß nicht, ob die Europäer ihren Plan wirklich begreifen.