Einziger Versorgungskorridor zum Palästinensergebiet Grenzübergänge zum Gazastreifen geraten nach kurzer Öffnung unter Beschuss

Am Übergang Kerem Schalom kamen offenbar zeitweise Treibstoff und Hilfsgüter in den abgeriegelten Gazastreifen. Dann wurde der Posten attackiert. In Ramallah eskalierte derweil eine Demonstration von Palästinensern.