Auch am Sonntag gingen Sicherheitskräfte gegen die Versammlungen vor. In Gaza-Stadt, der südlichen Stadt Khan Younis und an anderen Orten fanden Demonstrationen statt, Protestierende riefen: »Was für eine Schande!« und verbrannten Hamas-Flaggen, bevor die Polizei die Proteste auflöste. Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge von mehreren Festnahmen.

Die Demonstrationen wurden von einer Basis-Onlinebewegung namens »alvirus alsakher« oder »der spöttische Virus« organisiert. Wer hinter der Bewegung steckt, ist bislang nicht bekannt.