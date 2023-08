Gazelle Sharmahd kritisierte, die Bemühungen Deutschlands würden sich nur auf die Verbesserung seiner Haftbedingungen konzentrierten. »Braucht er eine bessere Zahnpasta, bevor sie ihn jetzt ermorden?«, fragte sie. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte, dass die Familie »etwas Unvorstellbares und Unerträgliches« durchmache.

Im Juni hatte Gazelle Sharmahd hat bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegenüber acht Mitgliedern des iranischen Justizsystems erstattet. Gemeinsam mit der in Berlin ansässigen Menschenrechtsorganisation »European Center for Constitutional and Human Rights e. V.« (ECCHR) will Gazelle Sharmad erreichen, dass die Bundesanwaltschaft Ermittlungen wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« aufnimmt. Die Tochter hofft, dass mögliche Ermittlungen der Justiz den Druck auf die Bundesregierung erhöhen würden, sich wirklich für den Fall ihres Vaters einzusetzen. »So, dass mein Vater auch gerettet wird.«