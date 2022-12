Gebrauchte Smartphones in Afrika Ein iPhone für 50 Euro

Badili hat nun große Pläne, will bald weiteres Kapital einwerben und in zahlreiche afrikanische Länder expandieren. 60 Prozent der Käufer von Badili tauschen ein herkömmliches Handy gegen ein gebrauchtes Smartphone ein. »Um die boomende Digitalwirtschaft in Afrika zu stärken, braucht es mehr Smartphones, sie sind das Rückgrat dieser Branche«, sagt Lawania. Denn in Ländern wie Kenia funktioniert inzwischen alles per Handy, von der Überweisung bis zur Essensbestellung. Gleichzeitig nutzt aber afrikaweit gerade einmal die Hälfte der Menschen ein Mobiltelefon, und nur 64 Prozent von ihnen besitzen ein Smartphone.

Badilis Secondhandtelefone werden inzwischen sogar in den offiziell registrierten Telefonläden in der Innenstadt von Nairobi verkauft, in schicken Verpackungen, inklusive Ladegerät und einem Jahr Garantie. »Die meisten Kunden fragen erst mal nach einem Neugerät. Aber wenn sie merken, dass sie sich keins leisten können, zeigen wir ihnen die gebrauchten Handys«, sagt Ladenbesitzerin Milicent Mutua. Viele Kunden schreckt das Wort »second hand« noch ab, die Verkäuferinnen sprechen dann lieber von »pre-loved«, »schon einmal geliebt«.