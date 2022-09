Am Mittwoch hat Russland 215 Ukrainer und ausländische Staatsbürger im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen. Darunter seien Offiziere des Asow-Regiments, die in Mariupol gefangen genommen wurden. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Im Gegenzug ließ Kiew den prorussischen Politiker Viktor Medwedtschuk, einen Verbündeten Wladimir Putins, frei. Außerdem wurden 55 russische Soldaten freigelassen. Der Gefangenenaustausch war unter Vermittlung der Türkei zustande gekommen, von russischer Seite wurde er bisher nicht bestätigt.

In einer Videoansprache vor den Vereinten Nationen stellte Selenskyj klare Forderungen in Hinblick auf die russischen Kriegsverbrechen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Das ist der erste Punkt unserer Friedensformel, ein umfassender Punkt: Bestrafung. Bestrafung für das Verbrechen der Aggression. Strafe für die Verletzung der Grenzen und der territorialen Integrität; eine Strafe, die so lange gelten muss, bis die international anerkannte Grenze wiederhergestellt ist. Bis die Aggression aufhört und bis die Schäden und Verluste des Krieges vollständig ausgeglichen sind.«

Selenskyj verlangte außerdem die Einrichtung eines Sondertribunals, einen Entschädigungsfonds für die Ukraine und den Entzug von Russlands Veto-Recht im Uno-Sicherheitsrat.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident Ukraine: »Sie reden über Gespräche, kündigen aber eine militärische Mobilisierung an. Sie reden von Gesprächen, kündigen aber Pseudo-Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine an. Je weiter der russische Terror reicht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass irgendjemand in der Welt bereit ist, sich mit ihm an einen Tisch zu setzen.«

Derweil hoffen Bewohner im von Russland kontrollierten Lyssytschansk in der ukrainischen Region Luhansk, dass sich die Lage nach dem geplanten Referendum über den Anschluss an Russland verbessern wird. Russland betrachtet die besetzten Gebiete Luhansk und Donezk als unabhängige «Volksrepubliken«. Die Pseudoreferenden sollen zwischen dem 23. und 27. September stattfinden.