Als Reaktion auf die Fernsehbilder der gefangenen britischen Soldaten veröffentlichte der ukrainische Sicherheitsdienst nun am Montag auch ein Video, in dem der inhaftierte Medwedtschuk darum bittet, gegen ukrainische Truppen und Zivilisten in der belagerten Stadt Mariupol ausgetauscht zu werden. Der prorussische Politiker wendet sich in seiner Ansprache an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Bei allen drei Videos beider Seiten ist völlig unklar, wie frei die Gefangenen sprechen konnten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj schlug bereits kurz nach der Festnahme von Medwedtschuk am vergangenen Dienstag vor, den Festgenommenen gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft auszutauschen. Medwedtschuk habe sich mit einer Uniform getarnt, also solle er nach Kriegsrecht behandelt werden. »Ich schlage der Russischen Föderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen«, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Dienstagabend in Kiew.