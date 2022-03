Flucht aus der Ukraine »Winterjacken aus Deutschland helfen eher nicht«

Kerstin Bandsom hat für die Welthungerhilfe Geflüchtete an den Grenzen zur Ukraine versorgt. Hier sagt sie, was die Menschen dort wirklich brauchen – und wie der Krieg weltweit Millionen in den Hunger treiben könnte.

Ein Interview von Maria Stöhr