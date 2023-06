Bilder, die die ukrainische Armee veröffentlicht hat. Sie zeigen ein Dorf im Donbass, nachdem die Ukrainer es von der russischen Armee befreit haben. Russische Panzerwracks säumen den Weg. Und immer wieder: die Leichen gefallener Soldaten.

Artem, ukrainischer Soldat

»Vor drei Tagen haben wir Storozheve befreit. Sie können selbst sehen, wie wir das erreicht haben. Sie sehen ja das zerstörte Gerät. Es lebe die Ukraine!«

Vom Ort selbst ist nicht mehr viel übrig. Hier lebt schon lange niemand mehr.

Im Zuge ihrer Gegenoffensive hat die Ukraine eigenen Angaben zufolge bislang sieben Orte aus russischer Besatzung befreit, insgesamt rund 100 Quadratkilometer. Die Kämpfe seien »extrem heftig«, so das ukrainische Verteidigungsministerium. Die eigenen Verluste seien niedriger als die auf Seiten der russischen Truppen. Dennoch seien auch schon viele westliche Waffensysteme bei den Kämpfen zerstört worden, darunter auch Leopard-2-Panzer

Bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister drängte der US-Verteidigungsminister die Bündnispartner, die zerstörte Ausrüstung möglichst schnell zu ersetzen und generell die Unterstützung für die Ukraine ausweiten.

Lloyd Austin, US-Verteidigungsminister

»Die ukrainischen Streitkräfte haben herausragende Tapferkeit und Geschicklichkeit bewiesen. Der Kampf der Ukraine ist ein Marathon und kein Sprint. Deshalb werden wir die Ukraine weiterhin mit den wichtigsten Fähigkeiten ausstatten, die sie braucht, um diesen Moment zu überstehen, aber auch mit dem, was sie braucht, um sich langfristig vor der russischen Aggression zu schützen.«

Die ukrainische Armee greift an verschiedenen Schauplätzen entlang der Front an. Ein Durchbruch ist den Truppen noch nicht gelungen, allerdings hat auch ein Großteil der für die Offensive neu ausgebildeten Einheiten noch nicht in die Kämpfe eingegriffen.

Auch in den Gebieten um die zerstörte Stadt Bachmut meldete das Verteidigungsministerium Geländegewinne – wenn auch nur 500 Meter. Die Bodycam-Aufnahmen der Soldaten lassen erahnen, wie beschwerlich jeder weitere Kilometer der Befreiung werden dürfte.