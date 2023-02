Die Hilfsorganisation brachte am Freitag vergangener Woche in Ancona 48 Bootsmigranten an Land. Die Hafenbehörde werfe ihr vor, nicht alle erbetenen Informationen geliefert zu haben. Man prüfe jetzt, welche rechtlichen Schritte man einlegen könne. »Es ist nicht hinnehmbar, dafür bestraft zu werden, Leben gerettet zu haben«, schrieb MSF in einer Mitteilung.