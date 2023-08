Ein wenig Normalität mitten im Krieg: Zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dürfen die Menschen in Odessa wieder ins Schwarze Meer. Den Badegästen hier bedeutet das viel.

Yevhen, Student:

»Ich will endlich schwimmen gehen und wenigstens ein bisschen abschalten, mal nicht an den Krieg denken und an schlimme Dinge denken. Ich habe schon sehr viel darüber nachgedacht.«

Svitlana, Anwohnerin:

»Ich habe davon geträumt, an den Strand zu gehen und die salzige Luft einzuatmen. Wir haben das sehr vermisst. Aber die Sicherheit hat oberste Priorität. Wir haben gelesen, dass die Wasserqualität zufriedenstellend ist, dass das Wasser sicher ist. Also haben wir beschlossen, herzukommen, um wenigstens ein paar Mal im Meer zu baden.«

Die Behörden hatten am Donnerstag mehrere Strände erstmals zum Baden freigegeben. Während des Luftalarms darf weiterhin niemand ins Wasser. Und die Sirenen heulen in Odessa fast täglich – in der Stadt liegt der größte Schwarzmeerhafen und Marinestützpunkt des Landes.

Die größte Gefahr für die Badegäste geht von Seeminen aus. Zu Beginn des Krieges soll die Ukraine Teile ihrer Küste vor Odessa großflächig vermint haben, um russische Landungsoperationen vom Meer aus zu verhindern. Auch über den Einsatz von russischen Minen wurde spekuliert. Wie viele Seeminen vor Odessas Stränden treiben ist unklar. Nachdem es an den Stränden immer wieder zu Explosionen kam, wurde die Küste gesperrt – bis jetzt.

Die Stadt hat nun Rettungs- und Beobachtungsposten eingerichtet, um nach dem lebensgefährlichen Treibgut Ausschau zu halten.

Oleksandr, Rettungsschwimmer:

»Dort drüben zwischen zwei Pfeilern wurde ein Minenschutznetz angebracht. Der Sturm kann Flachwasserminen nämlich an die Oberfläche drücken, so dass sie schwimmen. Im Inneren der Minen befindet sich zwar Sprengstoff, aber sie sind trotzdem schwimmfähig. Das Netz wird die Antischiffsminen aufhalten.«

Die Entscheidung, die Strände zu öffnen, wurde laut dem Gouverneur von Odessa gemeinsam mit der militärischen Verwaltung von Odessa getroffen. Grund dafür ist wohl auch, dass Odessa dringend auf Touristen angewiesen ist. Vor dem Krieg kamen jedes Jahr rund 4 Millionen Gäste in die Hafenstadt. Heute sind es nur noch ein Bruchteil – hauptsächlich Geflüchtete aus anderen Teilen des Landes. Rund 120.000 kriegsvertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer sollen übergangsweise in der Stadt untergekommen sein.