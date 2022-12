Santos hatte im November bei den Zwischenwahlen im US-Bundesstaat New York einen Sitz im Repräsentantenhaus gewonnen. Er gab am Montag nach entsprechenden Medienberichten zu, seinen Lebenslauf erheblich gefälscht zu haben. So habe er, anders als behauptet, nie bei den Banken Goldman Sachs und Citigroup gearbeitet und nie einen Hochschulabschluss erworben. Zudem sagte Santos der »New York Post«, nicht Jude zu sein, sondern Katholik. Im Wahlkampf hatte er Gegenteiliges erzählt.