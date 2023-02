Politiker will Posten in Ausschüssen aufgeben

Santos wurde zudem vorgeworfen, er habe die Öffentlichkeit über seine Familiengeschichte und einen angeblichen jüdischen Hintergrund getäuscht. In einem Interview räumte der Republikaner ein, er habe seinen Lebenslauf »beschönigt«.

Santos war bei den Kongresswahlen im November erstmals ins Parlament gewählt worden. Kurz danach rückten die vielen Unstimmigkeiten in seiner Vita in den Fokus. Diese hielten seine Partei allerdings nicht davon ab, ihn in den Kongress einziehen zu lassen. Inzwischen gibt es auch aus den republikanischen Reihen deutliche Kritik an Santos – die Führung hält sich dabei allerdings noch auffallend zurück.