Inzwischen befasst sich sogar die Staatsanwaltschaft in Santos’ Wahlbezirk im New Yorker Stadtteil Long Island mit dem Fall. Die »Lügen und Ungereimtheiten«, die mit Santos in Verbindung gebracht werden, seien »schlichtweg atemberaubend«, hieß es in einer Erklärung der zuständigen Staatsanwältin Anne Donnelly. »Niemand steht über dem Gesetz, und wenn in diesem Landkreis eine Straftat begangen worden ist, werden wir sie strafrechtlich verfolgen.«