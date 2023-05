Ihm werden Betrug, Geldwäsche, Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York mitteilte. Santos wurde am Nachmittag (Ortszeit) einer Bundesrichterin vorgeführt und kam gegen hohe Kaution wieder frei.