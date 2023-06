Santos plädierte bereits auf »nicht schuldig«

Dem Antrag der US-Medien auf Veröffentlichung wurde stattgegeben und Santos’ Antrag auf Geheimhaltung zurückgewiesen. Richterin Joanna Seybert schrieb, Santos habe »nichts getan, um den ›Medienrummel‹ einzudämmen« und fügte hinzu, seine Versuche, die Namen seiner Familienmitglieder geheim zu halten, habe »lediglich eine Hysterie über etwas ausgelöst, das in Wirklichkeit gar kein Thema ist«.

Sowohl Santos’ Tante als auch sein Vater leben in New York City und haben für seinen Wahlkampf gespendet. In den Unterlagen zur Wahlkampffinanzierung gibt sein Vater als Beruf Maler an, die Tante arbeitet als Briefzustellerin. Santos’ Versuche, der Öffentlichkeit ihre Namen vorzuenthalten, hatte zu Spekulationen geführt. Einige Demokraten im Repräsentantenhaus hatten die Vermutung geäußert, ein Geldgeber könne versuchen, politischen Einfluss auf den Abgeordneten auszuüben.