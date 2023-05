Wegen zahlreicher Lügen zu seinem Lebenslauf geriet er in Verruf, nun gehen US-Ermittler gegen den Skandal-Abgeordneten George Santos vor. Der Republikaner wurde in 13 Punkten angeklagt und in Gewahrsam genommen. Dem 34-Jährigen werden Betrug, Geldwäsche, Diebstahl öffentlicher Gelder und falsche Angaben gegenüber dem Repräsentantenhaus zur Last gelegt, wie die Bundesstaatsanwaltschaft in New York mitteilte. Santos sollte am Nachmittag (Ortszeit) einer Bundesrichterin vorgeführt werden.