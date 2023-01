Der 34-Jährige war bei den Kongresswahlen im November erstmals ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Die »New York Times« nahm daraufhin Santos’ Lebenslauf unter die Lupe. So behauptete er etwa, ein »erfahrener Investor an der Wall Street« gewesen zu sein – obwohl er nie bei den genannten Unternehmen beschäftigt war. Santos wurde zudem vorgeworfen, er habe die Öffentlichkeit über seine Familiengeschichte und einen angeblichen jüdischen Hintergrund getäuscht. In einem Interview räumte der Republikaner ein, er habe seinen Lebenslauf »beschönigt«.