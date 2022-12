Belege für Santos' Behauptung, seine Mutter sei an Spätfolgen gestorben gibt es offenbar nicht – und das scheint auch Santos zu wissen. So zitierte CNN aus einem Interview, dass dieser am 17. Dezember 2021 in der Radiosendung »The Voice of Reason with Andy Hooser« gegeben haben soll. Demnach sei seine Mutter »in die Aschewolke geraten«, habe sich jedoch nicht als Opfer gemeldet, weil sie den Ersthelfern kein Geld habe wegnehmen wollen. »Ihr Motto war: ›Ich kann es mir leisten. Wir haben Glück. Wir können uns um alle unsere Arztrechnungen kümmern. Wenn ich es nehme, nehme ich es diesen Männern und Frauen weg, die es brauchen und die ihr Leben aufs Spiel setzen.‹«