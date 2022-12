Knapp einen Monat nach den Kongresswahlen in den USA ist im Bundesstaat Georgia der letzte offene Sitz im Senat vergeben worden: Er geht an den demokratischen Senator Raphael Warnock. Er besiegte bei der Stichwahl seinen republikanischer Herausforderer Herschel Walker knapp. Das meldeten die US-Fernsehsender CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen.