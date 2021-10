Exil-Oppositionspolitiker Michail Saakaschwili Georgiens Ex-Präsident bei Einreise festgenommen

In der Ukraine arbeitete Georgiens ehemaliger Präsident für Wolodymyr Selenskyj, in seiner Heimat wurde er per Haftbefehl gesucht. Seine Rückkehr hatte der Politiker zuvor im Netz angekündigt – mit Kalkül.