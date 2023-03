Ausgelassene Stimmung in Tiflis vor dem Regierungssitz. Am Freitag hat das georgische Parlament das geplante so genannte »Agenten-Gesetz« gekippt. Der Plan der Regierung ist damit gescheitert, zumindest vorerst. Abgeordnete der Regierungspartei Georgischer Traum waren der Abstimmung demonstrativ ferngeblieben.

Dem Gesetz nach wären Medienschaffende und Nichtregierungsorganisationen, die zu mehr als 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden, als »ausländische Agenten« definiert worden. Zehntausende hatten dagegen seit Tagen demonstriert, vor allem in der Hauptstadt. Die Gegner sehen starke Parallelen zu ähnlichen Gesetzen in Russland, mit denen dort Schritt für Schritt die Pressefreiheit eingeschränkt und Kremlkritiker mundtot gemacht wurden.

Mikheil Gvadzabia, georgischer Journalist

»Eines der Hauptargumente, mit denen sie uns das alles verkaufen wollen, ist Transparenz. Dass sie Transparenz bräuchten. Nichtregierungsorganisationen, die aus dem Ausland finanziert werden, sollten transparent sein. Medienunternehmen, die von außerhalb Georgiens finanziert werden, sollten transparent sein. Aber die wahre Absicht der Regierungspartei und der Regierungsmehrheit ist klar: zuerst Nichtregierungs- und Medienorganisationen zu diskreditieren, dann zu schwächen und letztlich zu schließen. So wie es in Russland geschehen ist.«

Vor allem in den Nächten hatten sich Demonstranten immer wieder Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die Proteste gingen auch in der Nacht zu Freitag weiter, obwohl die Regierung am Donnerstag bereits angekündigt hatte, das »Agenten-Gesetz« stoppen zu wollen. Vielen Demonstranten fehlte offenbar das Vertrauen, dass das wirklich passieren würde. Umso größer war die Freude am Freitag.

Giorgi Kadagidze, Demonstrant

»Es ist definitiv ein großer Tag für das europäische Georgien, für die Bevölkerung Georgiens, deren überwältigende Mehrheit die europäischen Werte teilt und unser Bestreben in Richtung Europa kann niemand in Frage stellen. Das haben die letzten zwei Tage bewiesen.«

Nina Matiashvili, Demonstrantin

»Wir sind eine junge Generation und die meisten der heutigen jungen Generation aus Georgien leben im Ausland. Wir leben in europäischen Ländern, den Vereinigten Staaten – natürlich wollen wir eine westliche Zukunft. Und wir werden niemals zu etwas wie der Sowjetunion zurückkehren. Wir wollen das nicht. Heute treffen die jungen Leute ihre eigenen Entscheidungen. Deshalb stehen wir hier. Wir sind Europa.«

Nach Ansicht von Politikwissenschaftlern hat die Regierung zwar für den Moment nachgegeben. Doch im kommenden Jahr stehen Parlamentschaftswahlen an.

Kornely Kakachia, Direktor »Georgian Institute of Politics«

»Wegen dieser bevorstehenden Wahl versuchen sie [die Regierungspartei] bereits jetzt, die Opposition unter Druck zu setzen. Und die Opposition in Georgien ist sehr zersplittert. Sie schaffen es schon jetzt, sie klein zu halten. // Sie sind jetzt einen Schritt zurückgegangen, aber man muss davon ausgehen, dass sie dafür zwei vorangehen werden. Ich glaube, sie haben jetzt taktisch verloren, aber ihre Strategie wird sich nicht ändern. Denn diese Wahl ist keine gewöhnliche Wahl. Wenn sie diese Wahl verlieren, haben sie Angst vor Konsequenzen, vor einem politischen Rachefeldzug.«



Wie lange die Freude in Georgien anhält, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Auch viele der Demonstranten fürchten, die Regierung könne versuchen, ihre an Russland angelehnten Vorhaben auf anderen Wegen umzusetzen.