Nach erheblichem Widerstand aus der Zivilbevölkerung hat Georgiens Regierung ihr umstrittenes »Agenten«-Gesetz zurückgezogen. Das teilte die Regierungspartei Georgischer Traum mit.

Zwei Tage in Folge hatten Tausende in der Hauptstadt Tiflis gegen den Gesetzentwurf protestiert. Ähnlich wie in Russland wollte die georgische Führung Medien und Nichtregierungsorganisationen, die Geld aus dem Ausland erhalten, als »ausländische Agenten« einstufen.