Es gebe in beiden Ländern »keine landesweite Sicherheit und keine Sicherheit für alle Gruppen«, erklärten die Flüchtlingsaktivisten. Die Organisation verwies auf Rückschritte bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Georgien. Dort werde »die LGBTIQ+-Community stark unter Druck gesetzt und der Staat schützt sie nicht vor gewaltsamen Übergriffen«, hieß es. Auch die Lage der Pressefreiheit sei »sehr kritisch zu bewerten«. In Moldau werde die Volksgruppe der Roma stark ausgegrenzt und diskriminiert, was als kumulative Verfolgung gewertet werden könne.