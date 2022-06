Nach Verweigerung des Kandidatenstatus Zehntausende Georgier fordern EU-Beitritt

Sie wollen eine Perspektive: Prowestliche Demonstranten sind am Freitagabend in Tiflis auf die Straße gegangen und haben für die Aufnahme ihres Landes in die EU demonstriert. An ihren Regierungschef glauben sie nicht mehr.