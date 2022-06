Zehntausende Menschen haben in Georgien für einen künftigen EU-Beitritt des Landes demonstriert. Die Teilnehmer kritisieren ihre Regierung, da sich diese in ihren Augen nicht genug um eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union bemüht. Georgien grenzt an den Süden Russlands. Die Proteste kommen auf, nachdem die EU-Kommission am vergangenen Freitag der Ukraine und ihrem Nachbarland Moldau eine Empfehlung für einen EU-Beitritt ausgesprochen hat, Georgien dagegen erhielt nur eine Beitrittsperspektive. Alle drei Länder hatten nach der russischen Invasion in die Ukraine eine Aufnahme in die EU beantragt.

Mziko Gomrui, Demonstrantin

»Die EU steht für Frieden, für Gerechtigkeit, und ich kann nicht anders als hier zu stehen.«

Mariam Koshadze, Demonstrantin

»Wir wollen Freiheit, wir wollen bessere Bildung, wir wollen die Möglichkeit haben, all das zu bekommen, was andere junge Menschen in Europa auch haben.«

Anton Kokaia, Demonstrant

»Dies ist ein Moment, in dem wir endlich aus diesem Einflussbereich Russlands herauskommen können und in der Lage sein können, unsere Souveränität und unsere Unabhängigkeit zu schützen, in Europa.«

Voraussetzung für einen EU-Beitritt sind demokratische und rechtsstaatliche Reformen – diese gehen den Demonstranten in Tiflis zu langsam voran. Georgien hat es bislang nicht geschafft, autoritäre Tendenzen, Korruption und Vetternwirtschaft komplett zu verdrängen. Viele sehen das Hauptproblem beim Ministerpräsidenten Bidsina Iwanischwili.

Sergi Kapanadze, georgischer Politikwissenschaftler

»Diese Regierung und dieses Land werden von einem Oligarchen geführt, Herrn Iwanischwili, dessen Vermögen etwa ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts des Landes ausmacht. Und daher ist es kein Zufall, dass die Europäische Kommission das Wort ›Entoligarchisierung‹ erwähnt. Ich denke, das ist der Grund. Weil diese Person an der Macht festhalten und sie halten will, um jeden Preis. Er will freie Medien besiegen, er will gegen die Opposition vorgehen und sie verhaften, und das alles ist nicht europäisch.«

Georgien hat eine konfliktträchtige Vergangenheit mit Russland. Im Kaukasuskrieg 2008 waren russische Truppen auf georgisches Staatsgebiet vorgedrungen mit dem Ziel, die abtrünnigen Republiken Südossetien und Abchasien zu annektieren. Nach fünf Tagen konnte ein Waffenstillstand erzielt werden, 850 Menschen wurden bei dem Konflikt getötet. Erst Ende Mai hatte die Separatistenregion Südossetien ein geplantes Referendum über einen Beitritt Russlands wieder abgesagt. Georgien ist entschieden gegen einen Beitritt der Region zu Russland.