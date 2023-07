Wegen der erneuten Genehmigung einer Koranverbrennung in Stockholm hat der Irak die schwedische Botschafterin in Bagdad ausgewiesen. Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani forderte die Diplomatin Jessica Svärdström auf, »das irakische Territorium zu verlassen«. Zugleich kündigte das irakische Außenministerium an, den Geschäftsträger aus der irakischen Botschaft in der schwedischen Hauptstadt zurückzurufen.