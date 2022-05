In der Europäischen Union wächst der Unmut darüber, dass Ungarn ein geplantes Ölembargo gegen Russland nicht mittragen will. »Die ganze Union wird von einem Mitgliedstaat als Geisel genommen«, kritisierte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Brüssel.