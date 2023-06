Gerhard Schröder ist seit der Zeit seiner Kanzlerschaft eng mit Erdoğan verbunden geblieben. Auch zur Vereidigung nach der vorigen Präsidentenwahl 2018 reiste Schröder an, damals als offizieller Gratulant im Auftrag der Bundesrepublik. Diese Aufgabe übernahm diesmal jedoch der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Dass Schröder den türkischen Präsidenten beehrte, ist demnach eher eine persönliche als eine diplomatische Mission. Auch wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin fällt Schröder immer wieder auf. Zuletzt waren die Schröders am 9. Mai zu Gast beim Empfang der russischen Botschaft in Berlin zum Jahrestag des Siegs der Sowjetunion über Nazideutschland – früher ein Pflichttermin, heute wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine vom Großteil der deutschen Politik gemieden.