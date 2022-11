Dem von Menschenrechtlern betriebenen Informationsdienst HRANA (Human Rights Activists News Agency) zufolge wurden bislang mindestens 450 Demonstrierende getötet, darunter 63 Minderjährige. Zudem seien 60 Angehörige der Sicherheitskräfte ums Leben gekommen. Ein iranischer General hatte jüngst von etwa 300 Todesopfern gesprochen.

Filmschaffende und Journalistin festgenommen

HRANA berichtete zudem, dass die iranischen Behörden zwei Filmschaffende für die Veröffentlichung eines Protestvideos festgenommen haben. Die Schauspielerin und Regisseurin Soheila Golestani, die in dem Video ohne Kopftuch zu sehen ist, und der Regisseur Hamid Pourasari, der ebenfalls darin auftritt, hieß es. Das Video zeigt Golestani, wie sie auf eine Treppe zugeht, sich umdreht – und ohne Kopftuch in die Kamera schaut. Neun weitere Frauen ohne Kopftuch sowie fünf Männer stellen sich schweigend zu ihr. Alle sind ganz in Schwarz gekleidet. Ob es im Zusammenhang mit dem Video noch weitere Festnahmen gab, ist unklar.