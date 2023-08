Der Dadia-Nationalpark in Griechenland, nahe der türkischen Grenze. Die verheerenden Waldbrände Anfang der Woche haben ihre Spuren hinterlassen – nicht nur in der Natur. Nahe der Ortschaft Avas wurden am Dienstag die Leichen von 18 Menschen gefunden, darunter zwei Kinder. Offenbar waren es Migranten, die über die türkisch-griechische Grenze gekommen waren und sich hier vor der Polizei versteckten. Der Gerichtsmediziner Pavlos Pavlidis hat die Leichen untersucht:

OT Pavlos Pavlidis, Gerichtsmediziner

»Die Haltung, in der sie gefunden wurden, legt nahe, dass sie sich umarmt hielten. Sie müssen im letzten Moment realisiert haben, dass ihr Ende kommt, und es war ein verzweifelter Versuch, sich gegenseitig zu beschützen.«

Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, angefacht von starkem Wind. Das Dorf sollte evakuiert werden, doch für die 18 hier tot aufgefundenen Menschen wurde ihr Versteck zur Falle.

OT Pavlos Pavlidis, Gerichtsmediziner

»Offenbar haben sie in einem Schuppen für Tiere gehaust. Irgendwann haben sie das Feuer bemerkt und sind losgelaufen, um ihm zu entkommen.«

Der Dadia-Nationalpark liegt auf einer bekannten Flüchtlingsroute, die von der Türkei Richtung Mitteleuropa führt. 18.700 Neuankömmlinge hat Griechenland im Jahr 2022 registriert, ein Drittel davon kam über den Landweg. Flüchtlingsorganisationen werfen der griechischen Regierung Misshandlung und sogenannte Push-Backs zurück über die Grenze in die Türkei vor.