Angriff auf Abgeordnetenbüro Mitarbeiter von US-Demokrat Connolly mit Baseballschläger attackiert

Der 73 Jahre alte Demokrat Gerry Connolly, der dem US-Repräsentantenhaus in Washington angehört, teilte mit , der Mann habe sich am Montagmorgen in dem Büro in Fairfax zuerst nach ihm erkundigt, bevor er auf die beiden Mitarbeiter losgegangen sei. Der Verdächtige befinde sich nun in Polizeigewahrsam. Die beiden Mitarbeiter seien mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.