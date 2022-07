Kurz vor anstehendem Getreideexport Wichtiger ukrainischer Getreidehändler stirbt bei Angriffen

Selenskyj nennt Wadaturskyjs Tod einen »großen Verlust«

Der Millionär Wadaturskyj galt in der Ukraine als Nationalheld und lag an 24. Stelle in der Rangliste der reichsten Ukrainer des Magazins »Forbes «. Vor dem russischen Angriffskrieg exportierte sein Unternehmen Getreide in 70 Staaten. Präsident Wolodymyr Selenskyj beschrieb seinen Tod als großen Verlust.

Die Nachricht vom Tod Wadaturskyjs verbreitete sich zudem nur einen Tag bevor die Ukraine ihren Getreideexport über das Schwarze Meer wieder aufnehmen könnte. Die Türkei hatte vermeldet, am Montag solle ein erstes Frachtschiff mit Getreide auslaufen. Am 22. Juli hatten die Kriegsgegner Ukraine und Russland mit den Vereinten Nationen (Uno) und der Türkei ein Abkommen unterzeichnet, um von drei Häfen Getreideausfuhren aus der Ukraine zu ermöglichen.