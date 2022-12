Sergeant Landers spricht eine Familie an, die gerade am Tatort vorbeiläuft, will wissen, was sie gesehen haben. Nicht viel, antworten die, dann schimpfen sie über die Sicherheitslage im Viertel, über fehlende Freizeitangebote für die Jugend. Die Polizistin hört es sich geduldig an, sie weiß, dass die Bewohner recht haben. Sie lebt ja selbst hier. »Gewalt ist allgegenwärtig, nicht nur auf den Straßen, auch in den Häusern«, sagt Landers. »Töchter sehen, wie ihre Mütter verprügelt werden. Wenn später ihre eigenen Ehemänner das Gleiche tun, finden sie das normal.«

Dann steigt sie wieder in den Streifenwagen, das Handy immer in der rechten Hand, ständig kommen neue Mitteilungen an, während der Fahrt antwortet sie per Sprachnachricht. Ihre Nummer hat fast jeder in Manenberg, zumindest fast jede Frau. An der Ampel grüßen Fahrerinnen und Fahrer aus anderen Autos, viele machen einen schnellen Witz, Landers antwortet meist mit einer rotzigen Pointe, winkt, dann gibt sie Gas. Am Wochenende kommen viele Frauen zu ihr nach Hause, es gibt dann Steaks vom Grill und ein paar Stunden ohne gewalttätigen Ehemann.

Eine ihrer Stammkundinnen ist Regina Marcus. Als der Streifenwagen vorfährt, kommt die 44-Jährige bereits aus dem Haus gelaufen, begrüßt die Polizistin mit einer herzlichen Umarmung. Dann gehen sie zusammen ins Haus, Marcus setzt sich auf ihr Sofa im kargen Wohnzimmer, überall liegt Gerümpel herum. Vor ein paar Tagen seien Gangmitglieder eingedrungen, hätten sie zusammengeschlagen, erzählt Marcus. Es sei mal wieder um ihren Ex-Freund gegangen, einen bekannten Gangster in Manenberg. Sie hat ihn angezeigt wegen Körperverletzung, er sitzt in U-Haft. Die Gang will, dass sie das Verfahren fallen lässt. Landers lehnt an einem Schrank, sie kennt die Geschichte. Regelmäßig fährt sie bei Marcus vorbei und sieht nach dem Rechten.