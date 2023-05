Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei haben sich zahlreiche Menschen in einem türkischen Wahllokal in den Niederlanden eine Massenschlägerei geliefert. Mindestens zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben am Sonntagabend bei der Auseinandersetzung mit etwa 300 Beteiligten in einem Kongresszentrum in Amsterdam verletzt.