Es handelt sich um die schwersten Gefechte seit dem Sommer 2020 und den ersten größeren Bruch der landesweiten Waffenruhe in Libyen seit Inkrafttreten im Oktober desselben Jahres.

Die Uno-Sonderberaterin für Libyen, Stephanie Williams, zeigte sich »empört« über den neuen Ausbruch der Gewalt in dem Bürgerkriegsland. Dabei seien Frauen und Kinder bei einer Hochzeitsfeier getötet und verletzt worden, schrieb sie am Freitagabend bei Twitter. »Diese Kämpfe müssen aufhören!« Der willkürliche Waffeneinsatz in stark bewohnten, städtischen Gegenden ohne Schutz von Zivilisten sei ein schwerer Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht, erklärte Williams.