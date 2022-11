Spaniens Außenminister José Manuel Albares teilte nun mit, Spanien und die EU-Kommission hätten der britischen Seite einen Vorschlag gemacht, um das Gebiet in eine »Zone der gemeinsamen Prosperität« zu verwandeln.

Der britische Botschafter in Spanien, Hugh Elliott, sagte dem Sender Gibraltar TV GBC, er sei zuversichtlich, das Thema könne noch in diesem Jahr beigelegt werden. Die Grenze zwischen Gibraltar und Spanien wird laut Reuters täglich von rund 15.000 Menschen überquert. In dem nur etwa sechseinhalb Quadratkilometer großen Gebiet leben etwa 32.000 Menschen. Derzeit gibt es an der Grenze Identitätskontrollen.