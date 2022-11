Giftanschlag auf Alexej Nawalny EU verhängt Sanktionen gegen FSB-Agenten

Die russischen Behörden haben Nawalnys Haftbedingungen seitdem schrittweise verschärft. Zuletzt wurde Nawalny nach Angaben von Amnesty International der vertrauliche Austausch mit seinem Anwalt verweigert.

Aus der Haft heraus kritisiert Nawalny immer wieder die russische Regierung. Zuletzt hatte er Kritik an der von Präsident Wladimir Putin befohlenen Mobilmachung von Teilen der russischen Gesellschaft geübt und war dafür erneut in Einzelhaft verlegt worden. Bei seiner Verhandlung hatte Nawalny Putin vorgeworfen, »Hunderttausende in seine Verbrechen« zu verstricken, indem er sie in den Krieg gegen die Ukraine schicke.