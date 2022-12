Ob Saviano nach dem Recht seiner Heimat Chancen hat, straffrei davonzukommen, bleibt abzuwarten. Immerhin kann er sich darauf berufen, dass mit Berlusconi schon einmal ein Regierungschef mit einer Beleidigungsanzeige juristisch Schiffbruch erlitten hat. Ein Journalist hatte Berlusconis Versuch, Gesetze zu umgehen, angeprangert und ihm in diesem Kontext attestiert, ein »Buffone« zu sein, was in etwa dem deutschen »Hanswurst« oder »Trottel« entspricht. Anstatt mit der Gelassenheit zu reagieren, die der italienische Philosoph Franco Volpi in seinem Schopenhauer (dem Meister der gekonnten Schmähung) gewidmeten Buch »Die Kunst zu beleidigen« als Zeichen der Weisheit des Beleidigungsadressaten wertet, hatte Berlusconi sich gerichtlich gegen eine solche Bezeichnung verwahrt.

Zwar wurde der Journalist zunächst wegen Beleidigung verurteilt, der Oberste Gerichtshof Italiens hob die Entscheidung jedoch mit der Begründung wieder auf, dass Kritik umso schärfer und durchdringender geäußert werden könne, je höher die öffentliche Stellung der Person ist, an die sie gerichtet wird. Das Gericht verwies auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, in der dieser feststellte, dass die Bezeichnung des Rechtspopulisten Jörg Haider als »Trottel« in einem kritischen Artikel polemisch zu verstehen sei und keinen grundlosen persönlichen Angriff darstelle. Nichts anderes gelte für die Bezeichnung Berlusconis als Buffone, die zwar eine heftige, im konkreten Kontext aber berechtigte Kritik an dessen Verhalten sei.

Man darf also gespannt sein, wie das Urteil des unter enormem politischem Druck stehenden römischen Richters in der Strafsache Saviano ausfällt. Es wird dabei vor allem darum gehen, was Politiker des rechten Lagers nach italienischem Recht im politischen Meinungskampf hinnehmen müssen (oder auch nicht), die mit ihren öffentlichen Statements nicht nur regelmäßig auf die Political Correctness pfeifen und Anstandsgrenzen überschreiten, sondern auch die Menschenwürde von Flüchtlingen, den Ärmsten und Hilflosesten dieser Welt, mit Füßen treten.

Ob sich Saviano nach italienischem Strafrecht der »diffamazione« schuldig gemacht hat oder nicht: Immerhin scheint der Begriff des Bastards in der Strafsache Meloni nicht gänzlich unpassend, bezeichnet er doch auch ein hybrides Wesen. Mit ihren faschistischen Wurzeln einerseits und ihrem Versuch, sich im Gewand der italienischen Ministerpräsidentin als lupenreine Demokratin zu präsentieren andererseits, zeigt auch Meloni durchaus hybride Züge.