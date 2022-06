Die hehren Worte konnten allerdings kaum darüber hinwegtäuschen, dass die EU der nicht viel mehr getan hat, als der Ukraine und Moldau so vage wie irgend möglich einen Beitritt in ferner Zukunft in Aussicht zu stellen. Zudem wurde die Freude über diesen Schritt überschattet vom massiven Frust auf dem Westbalkan, den die Entscheidung ausgelöst hat.